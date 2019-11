Batalyon C Pelopor Bone Peringati Maulid Nabi SAW Sekaligus ini

Batalyon(Yon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan yang bermarkas di Jl MH Thamrin Watampone Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H yang dirangkaikan syukuran Hari Ulang Tahun(HUT) ke-74 Brimob Polri tahun 2019.

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE- Batalyon (Yon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan yang bermarkas di Jl MH Thamrin Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H.

Kegiatan maulid itu juga dirangkaikan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Brimob Polri tahun 2019.

Kegiatan berlangsung di Mako Batalyon C Pelopor dilakukan di Masjid Batalyon C Pelopor, Jl MH Tamrin, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Kamis (28/11/2019).

Maulid mengusung tema "Dengan meneladani Ahklak Dan Kepemimpinan Nabi Besar Muhammad Saw Kita Wujudkan Polri Yang Promoter, Berprestasi Dan Inovatif ".

Hadir Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh Syafei, serta personel dan bhayangkari Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel.

Selain itu, ditandai pula dengan pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran Hut Brimob ke 74 dan Danyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan.

Pembawa hikmah Dr Syarifuddin Yusmar menyampaikan bahwa, perayaan Maulid, merupakan suatu wujud ungkapan rasa syukur dan kegembiraan serta penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dia mengajak para jemaah untuk mempelajari dan menaladani sikap Nabi Muhammad SAW.

"Nabi Muhammad SAW lahir di Mekkah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau Amul Fiil atau tahun 571 kalender Romawi," kata Syarifuddin dalam rilis Batalyon C Pelopor diterima tribunbone.com.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

