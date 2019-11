Satu Dekade Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UINAM, Gelar Seminar Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islaim Negeri Alauddn Makassar (UINAM) melaksanakan Seminar Nasional selama dua hari, 26 hingga 27 November.

Seminar tersebut yakni Conference of Islami and Sustainable Inovation (ICoISI) of Urban and Regional Planning 2019, di Hotel Swissbelinn Hotel Panakkukang Makassar.

Tema yang diusung adalah The 1 International Conference Islamic and Sustainable Innovaation Of Urban and Regional Planning.

Pembukaan seminar secara resmi dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Selasa (26/11/2019).

PJ Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb saat memberi sambutan dalam seminar yang dilaksanakan jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UINAM, di Swissbelinn Hotel Panakkukang Makassar, Selasa (26/11/2019). (Wahyu Susanto/Tribun Timur)

Ketua Panitia Seminar Nasional, Risma Handayani mengatakan seminar ini merupakan yang pertama dilaksanakan jurusan Tekni Perencanaan Wilayah dan Kota UINAM.

Dimana pelaksanaannya diketahui setelah satu dekade jurusan tersebut berdiri.

" Tujuan untuk mengembangkan ilmu perencanaan wilayah dan kota sesuai visi dan misi UINAM. Mengedepankan nilai-nilai Islami di dalam pengembangan wilayah kota," ucap Risma Handayani ditemui di sela-sela seminar.

Ia menambahkan ada empat pembicara dari dalam dan luar negeri yang hadir dalam seminar.

Masing-masing adalah Prof LAR Ismail Bin Sald dari University Technologi Malaysia (UTM) Malaysia.

Kemudian Prof Ham