Ucapan Selamat Hari Guru, Kata-kata Mutiara bahasa Indonesia - Inggris, Share di WhatsApp - Facebook

TRIBUN-TIMUR.COM - Contoh ucapan selamat Hari Guru dan kata-kata mutiara bahasa Indonesia - Inggris, share di WhatsApp - Facebook.

Selamat Hari Guru.

Momen Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November.

Untuk tahun ini, Hari Guru Nasional akan diperingati pada Senin (25/11/2019).

Ucapan selamat Hari Guru Nasional dirasa cocok sebagai cara memperingati Hari Guru Nasional.

Ucapan selamat Hari Guru Nasional berikut bisa digunakan sebagai status WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun sosial media lainnya.

Hari Guru Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.

Berikut kumpulan ucapan Hari Guru Nasional dalam Bahasa Inggris sebagaimana dikutip Tribunnews dari Yourselfquotes.com, Minggu (24/11/2019).

'I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you. Happy Teacher’s Day.'

Saya menemukan bimbingan, persahabatan, disiplin, dan cinta, semuanya, dalam satu orang. Dan orang itu adalah Anda. Selamat Hari Guru.