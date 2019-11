Pidato Inspiratif Mendikbud, Begini Kata Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, TAMALATEA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menulis pidato khusus menyambut Hari Guru Nasional.

Hari ini bertepatan 25 November, bangsa Indonesia merayakan Hari Guru Nasional.

Isi pidato Mendikbud dianggap out of the box oleh banyak kalangan. Hanya 2 lembar. Pidato itu diunggah di laman kemendikbud.go.id dan viral di twitter.

Wakasek kesiswaan SMAN 2 Jeneponto Muh Irsyam Syam mengapresiasi atas gagasan Mendikbud Nadiem Makarim tersebut.

Menurut Irsyam apa yang dilakukan Kemendikbud merupakan sesuatu langkah maju.

"Ada lima poin penting yang disampaikan oleh menteri pendidikan secara kumulatif menurut pemikiran saya adalah suatu langkah maju langkah yang baik sekali," kata Irsyam, Senin (25/11/2019) siang

"Saatnya sekarang terjadi pertimbangan proses pembelajaran anak harus merasa gembira karena kejeniusan itu lahir dari kegembiraan," tuturnya.

Lanjut pembina OSIS SMAN 2 Jeneponto itu berharap para guru di Indonesia para guru dapat menerjemahkan apa yang disampaikan Kemendikbud di hari Huru ini.

"Intinya adalah demi kemajuan anak-anak itu, kita sebagai guru lima poin penting ini sangat inspiratif sekali sangat menggugah," tegasnya.

"Semoga kita semua guru di Indonesia mampu mengejar dan menerjemahkan apa yang bapak menteri sampaikan karena yakin dan percaya apa yang menteri perbuat bukan untuk diri sendiri tapi untuk kemaslahatan kebaikan guru dan untuk kebaikan siswa," tutupnya. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: