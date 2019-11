PSM Makassar Tanpa Pluim di Empat Laga Terakhir, Ini Hasilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kehilangan Wiljan Pluim hingga akhir musim sangat disayangkan Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic.

Menurutnya, ia percaya dengan kemampuan pemain asal Limbung Kabupaten Gowa itu.

"Saya ingat dia mencetak gol terakhir kala melawan Badak Lampung, dan baru saat ini mencetak gol kembali," ujar Darije usai laga kontra Bali di Stadion Mattoanging Makassar, Sabtu (24/11/2019) malam.

Pelatih asal Bosnia itu mengatakan, saat ini PSM harus mengembangkan pemain lain pada saat Pluim tak ada.

Meski ia tidak menapik, kehadiran Pluim sangatlah dibutuhkan timnya di sisa 6 laga.

"Rasyid sebelumnya mendapatkan penurunan performa di tengah musim. Saya beri dia waktu menjernihkan pikirannya. Dia kembali dengan performa yang bagus. Dan saya senang kita membuat pilihan baik kepada dia," ujarnya.

Dilansir Soccerway, sekitar 9 laga PSM tanpa Pluim hingga pekan ke-28 Liga 1 Indonesia 2019.

Dari 9 laga, PSM meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 5 kali menelan kekalahan.

Khusus di 4 laga terakhir tanpa Pluim. PSM 2 kalu kalah pada (10/11/2019) melawan Kalteng Putra dengan skor 3-1 dan pada (14/11/2019) melawan Persebaya dengan skor 3-2.

Sementara 2 laga lainnya meraih kemenangan. Pada (18/11/2019) melawan Persipura menang 4-0 dan pada (23/11/2019) melawan Bali United menang 1-0.

Laga teranyar, Rasyid mencetak gol kemenangan lewat sontekannya, memanfaatkan umpan Taufik Hidayat menit 12' saat menjamu Bali United pimpinan klasemen.

Laga PSM Tanpa Pluim

- (24/5/2019) Vs Badak Lampung (menang 4-0)

- (29/5/2019) Vs Tira Persikabo (seri 0-0)

- (1/8/2019) Vs Bali United (kalah 1-0)

- (10/8/2019) Vs Borneo FC (kalah 2-0)

- (2/10/2019) Vs Arema FC (kalah 2-0)

- (10/11/2019) Vs Kalteng Putra (kalah 3-1)

- (14/11/2019) Vs Persebaya (kalah 3-2)

- (18/11/2019) Vs Persipura (menang 4-0)

- (23/11/2019) Vs Bali United (menang 1-0)

Hingga pekan ke-28

Laga tanpa Pluim: 9 laga

Menang: 3 laga

Seri: 1 laga

Kalah: 5 laga

Statistik Wiljan Pluim

Main: 19 kali

Lama bermain: 1.709 menit

Jumlah gol: 5

Jumlah assist: 7

Kartu kuning: 5

Statistik Rasyid Bakri

Main: 18 kali

Lama bermain: 856 menit

Jumlah gol: 2

Jumlah assist: 1

Kartu kuning: 1