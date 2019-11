Selain Tous Les Jours, Toko Kue di Makassar ini Juga Pernah Tak Terima Orderan Kue Ucapan Natal 

TRIBUN-TIMUR.COM-Wargnet heboh dengan aturan yang dikeluarkan salah satu toko roti Tous Les Jours yang mengeluarkan larangan membuat kue ucapan selamat hari Natal, Imlek, Valentine, dan Halloween.

Dikutip dari Kompas.com, warganet kemudian meluapkan kekecawaan terhadap aturan Tous Les Jours yang menuai kontroversi tersebut.

Kekecewaan tersebut terlihat dari komentar masyarakat di Google Review. Beberapa dari netizen hanya memberikan satu bintang dan kritik yang sarkas.

"Trash cake, never gonna buy it again it taste racist," kata salah satu netizen.

"TLJ, can i buy your Christmas hampers? Please give the expensive one," kata netizen lain.

Nama Tous Les Jours pun sempat diubah-ubah netizen ketika dicari lewat Google.

Menanggapi hal tersebut, Marketing Comunnication TLJ, Diko memaklumi adanya reaksi tersebut dari masyarakat.

"Menurut saya ini adalah impact dari issue yang beredar, saya paham akan ada dampaknya, tetapi kami paham karena ada misscom antara penerimaan serta penerima. Kami akan berusaha sesegera mungkin memperbaiki dan selalu memberikan pelayanan terbaik," kata Diko saat dihubungi, Sabtu (23/11/2019).

tanggapan Netizen di Google terkait peraturan toko roti Tous Les Jours (Kompas.com)

Sebelumnya, peraturan yang sempat viral tersebut bertuliskan berikut ini:

"Store tidak boleh menulis di atas cake atau ucapan atau sesuatu yang bertantangan dengan syariat Islam seperti