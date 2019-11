TRIBUN-TIMUR.COM - Lengkap, nominasi penghargaan Grammy Awards 2020, BTS tidak masuk.

Grup musik atau boy band BTS ( Bangtan Boys ) tak masuk dalam nominasi Grammy Awards 2020 padahal sebelumnya diprediksi masuk.

Deretan nominasi untuk Grammy Awards 2020, penghargaan tertinggi di industri musik sudah diumumkan, Rabu (20/11/2019).

Pengumuman pemenang penghargaan akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada 26 Januari 2020.

Penyanyi Alicia Keys didapuk sebagai pembawa acaranya.

Dikutip Kontan.co.id dari Reuters, berikut daftar nominasinya:

ALBUM OF THE YEAR

"I, I" — Bon Iver

"Norman F***ing Rockwell!" — Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" — Billie Eilish