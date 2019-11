FOTO: Ciputra Bangun Kampus UC School Business di Kawasan CPI Makassar

Sanovra/Tribun Timur

Suasana acara Ground breaking pembangunan kampus UC School of Business yang berlangsung di dalam kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Selasa (19/11/2019). UC School of Business Makassar adalah perguruan tinggi kedua Yayasan Ciputra Pendidikan, setelah Universitas Ciputra Surabaya. Sekretaris Pelaksana Yayasan Ciputra Pendidikan, Denny Benardus Kurnia Wahjudono mengatakan, Makassar dipilih sebagai kota kedua pembangunan UC karena memiliki potensi besar dan posisinya yang strategis.Dikatakan Denny, UC School of Business Makassar, nantinya memiliki delapan lantai, terdiri dari semi basement dan tujuh lantai di atasnya, dengan kapasitas akhir mampu menampung hingga 5 ribu mahasiswa.