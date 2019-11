Tiga Perangkat Kerja Kementerian PPPA RI Sambangi P2TP2A Sulsel, Siap Kolaborasi Three Ends

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Tiga organisasi perangkat kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulsel, Jl Hertasning bmendapat kunjungan

Tiga perangkat kerja itu diantaranya, UPT P2TP2A Pusat, Biro Hukum, dan Biro Humas Kementerian PPPA RI.

Rombongan diterima langsung oleh Kadis PPPA Sulsel Ilham A Gazaling, Senin (18/11/2019).

Ilham mengatakan kunjungan tiga perangkat kerja Kementerian PPPA ini untuk melakukan konsolidasi program perlindungan anak dan perempuan.

Salah satu program nasional yang dikolaborasikan dengan PPPA Sulsel adalah three Enda.

Ini merupakan program Kementerian PPA, artinya End Violence Against Women and Children diartikan sebagai 'Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak', End Human Trafficking 'Akhiri Perdagangan Manusia'. End Barriers To Economic Justice 'Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan'.

"Program ini sngat penting, untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dibutuhkan komitmen dari semua pengambil keputusan," katanya.

Olehnya, dengan kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Ketua PKK Hadiahi P2TP2A Sulsel Kantor Baru

Ketua TP PKK Sulsel, Lies F Nurdin menghadiahi kantor baru untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Jl Hertasning, Kota Makassar.

P2TP2A adalah unit UPT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Susel.