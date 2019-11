Uncle Cimbo Hingga Saykoji Siap Beri Materi Soft Skills di Gojek Smart Fest

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gojek meluncurkan digital platform Gojek Smart Fest dan GoFood Truck Festival pada hari ini, Jumat (15/11/2019).

Gojek Smart Fest merupakan sebuah inovasi terbaru Gojek yang berfokus pada pengembangan softskill berbasis platform digital, yang bisa diakses melalui aplikasi Gojek.

Vice President Regional Gojek Indonesia Bagian Timur Anandita Danaatmadja mengatakan, Gojek Smart Fest memberikan kemudahan bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan nilai tambah dari segi pengembangan diri.

“Program pelatihan di Gojek Smart Fest disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan pelajar

masa kini di luar dari kurikulum yang diberikan pada instansi pendidikan resmi,” kata Anandita dama acara Media Gathering, Jumat (15/11/2019).

Ia menjelaskan, program pelatihan Gojek Smart Fest diberikan secera online oleh pakar yang mahir di bidangnya.

Mereka merupakan Key Opinion Leader (KOL), Social Media Influencer dan Buzzer yang sudah memiliki nama.

Adapun programnya yakni cara mengembangkan passion diri oleh Tasya Farasya, Cara mengembangkan ide kreatif oleh Saykoji, cara membangun persoral branding dan melatih kepercayaan diri dibawakan Ray Mbayang.

Cara megubah kekurangan menjadi kelebihan diri dibawakan Surya Sahetapy, cara mengembangkan usaha kamu di media sosial oleh Amandira, cara membuat konten video yang menarik untuk sosial media oleh Uncle Cimbo, dan cara membuat Feed Instagram menarik yang akan disampaiakan oleh Aulia Qalbi.

“Dengan membawa jargon Be Creative, Be Smart, Be You, Gojek ingin meyakinkan anak muda Makassar bahwa Gojek Smart Fest adalah saluran yang tepat untuk menunjukkan aktualisasi dan keandalan diri,” kata Anandita.

“Dengan dua premises tersebut, hal ini dapat meningkatkan self esteem sehingga anak muda Makassar bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal,” tambahnya.

