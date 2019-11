Hanin Dhiya Feat Nive Nyanyikan Where Is The Love, Berikut Lirik Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Hanin Dhiya merilis lagu baru berjudul Where Is The Love.

Penyanyi Hanin Dhiya berkolaborasi dengan NIve di lagu berjudul Where Is The Love. Video klip lagu Where Is The Love dirilis pada Jumat (8/11/2019).

Hanin Dhiya adalah peserta runner-up "Rising Star Indonesia" tahun 2014.

Setelah mengikuti ajang pencarian bakat, Hanin Dhiya sering mengcover lagu dan merilis single baru.

Seperti lagu Pupus, Suatu Saat Nanti, Bukan Untukku dan masih banyak lagi.

Hanin Dhiya mengusung genre pop ballad untuk lagu barunya.

• TRIBUNWIKI: Lirik dan Video Klip Lagu Berkawan dengan Rindu - Hanin Dhiya, dan Download MP3

• TRIBUNWIKI: Cover Lagu On My Way Alan Walker, Hanin Dhya Jadi Trending YouTube, Ini Profilnya

• Jangan Lewatkan, Malam ini Hanin Dhiya Hibur Pengunjung Kalla Toyota SALE 2017

Nive sendiri adalah musisi dan pencipta lagu dari Korea Selatan.

Sebelumnya, awal duet antara penyanyi Indonesia dan Korea Selatan ini diawali dengan Hanin mengcover lagu.

Hanin mengcover lagu NIve berjudul Liberated di kanal Youtubenya.

NIve merespon baik cover lagu miliknya.