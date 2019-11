Beli Mobil Suzuki Hingga Akhir Tahun, Uang Muka Ignis Hanya Rp 7 Juta

GM PT Assisten Department Head PT SIS Ogura, Territory Sales Manager 4W PT SIS Reza Ramadhanov, Regional Officer Head Sulawesi dan IBT PT SIS Phang Tji Jen, Owner PT Megahputra Sejahtera (MPS) Andree S, dan GM PT MPS Dolly R hadir melakukan launching All New Ertiga Tipe Sport di Trans Studio Mal (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Jumat (22/3/19).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Megahputra Sejahtera (MPS) main dealer roda empat Suzuki di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, terus meningkatkan penjualan hingga akhir 2019 ini.

Perusahaan getol menawarkan promo menarik kepada calon customernya.

Marketing Managet PT Megahputra Sejahtera, HM Said mengatakan, hingga akhir tahun PT MPS menawarkan promo Gempita.

• Bupati Luwu Timur Minta Kades Dorong Warga Manfaatkan Perpustakaan Desa, Ini Alasannya

• Ini Rincian Formasi CPNS 2019 untuk Pinrang

• Live MolaTV 3 LINK Live Streaming & Video Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal - Live KoraTV

"Gempita itu akronomi dari Gemilang Paket Akhir Tahun," ujar Said via pesan WhatsApp, Sabtu (9/11/2019).

Pada program tersebut, PT MPS menawarkan uang muka terjangkau yang sayang untuk dilewatkan.

"Sebut saja, Suzuki Ignis uang muka Rp 7 juta, uang muka Carry pick up Rp 9 juta, uang muka All New Ertiga Rp 12 juta," katanya.

Dengan Down Paiment (DP) atau uang muka rendah tersebut, perusahaan menargetkan ratusan unit laku diakhir tahun.

"Semoga program Gempita ini memudah customer mendapatkan mobil di akhir tahun. Kami target 400 unit bisa laku di akhir 2019 ini," jelasnya.

Saat ini, unit mobil yang mendomisasi penjualan PT MPS untuk segmen komersil masih Carry pick up.

"Sedangkan untuk segmen passenger atau penumpang masih disumbangkan All New Ertiga," ujar lelaki berkacamata itu.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: