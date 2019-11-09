Live MolaTV 3 LINK Live Streaming & Video Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal - Live KoraTV
Live Streaming Leicester City vs Arsenal adalah partai pekan ke-12 Liga Inggris berlangsung di King Power Stadium, Minggu (10/11/2019) pukul 00:30 WIB
Live MolaTV 3 LINK Live Streaming & Video Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal - Live KoraTV
TRIBUN-TIMUR.COM - Saksikan Live Streaming dan Preview Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal dua tim berbeda konsistensi.
Tayangan Live Streaming Leicester City vs Arsenal adalah pertandingan pekan ke-12 Liga Inggris berlangsung di King Power Stadium, Minggu (10/11/2019) pukul 00:30 WIB.
Anda ingin menyaksikan duel tim papan atas tersaji Leicester City vs Arsenal bisa diakses di link pada akhir artikel ini.
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Leicester City benar-benar tampil luar biasa. Kemenangan 2-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park akhir pekan lalu adalah kemenangan ketujuh dari 11 laga Liga Premier.
Hasil lainnya, Leicester meraih dua hasil imbang dan dua kali menelan kekalahan. Untuk kekalahan, dua-duanya dialami dari tim besar.
Saat itu, Leicester menelan kekalahan tipis di Old Trafford lawan Man United (0-1) dan di Anfield kepada pemimpin klasemen sementara Liverpool (2-1).
Bahkan Liverpool baru bisa mengalahkan Leicester di menit-menit terakhir, itupun setelah mendapatkan penalti saat injury time untuk 3 poin.
Di King Power Stadium, Leiester City tampil luar biasa. Setelah meraih hasil imbang 0-0 atas Wolves di laga pembuka musim ini, mereka menyapu 4 kemenangan.
Pada keempat laga itu, mereka mampu mencetak rata-rata gol yakni 3,0 gol per 90 menit dalam prosesnya.
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