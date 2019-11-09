Live MolaTV 3 LINK Live Streaming & Video Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal - Live KoraTV

Live Streaming Leicester City vs Arsenal adalah partai pekan ke-12 Liga Inggris berlangsung di King Power Stadium, Minggu (10/11/2019) pukul 00:30 WIB

Live MolaTV 3 LINK Live Streaming & Video Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal - Live KoraTV

TRIBUN-TIMUR.COM - Saksikan Live Streaming dan Preview Liga Inggris 2019 Leicester City vs Arsenal dua tim berbeda konsistensi.

Tayangan Live Streaming Leicester City vs Arsenal adalah pertandingan pekan ke-12 Liga Inggris berlangsung di King Power Stadium, Minggu (10/11/2019) pukul 00:30 WIB.

Anda ingin menyaksikan duel tim papan atas tersaji Leicester City vs Arsenal bisa diakses di link pada akhir artikel ini.

3 LINK Live Streaming & Preview Liga Inggris 2019 Chelsea vs Crystal Palace - Nonton di Live KoraTV

RAMALAN ZODIAK CINTA Minggu 10 November 2019: Libra Layak Bahagia & Cancer Gengsi

Leicester City benar-benar tampil luar biasa. Kemenangan 2-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park akhir pekan lalu adalah kemenangan ketujuh dari 11 laga Liga Premier.

Hasil lainnya, Leicester meraih dua hasil imbang dan dua kali menelan kekalahan. Untuk kekalahan, dua-duanya dialami dari tim besar.

Saat itu, Leicester menelan kekalahan tipis di Old Trafford lawan Man United (0-1) dan di Anfield kepada pemimpin klasemen sementara Liverpool (2-1).

Bahkan Liverpool baru bisa mengalahkan Leicester di menit-menit terakhir, itupun setelah mendapatkan penalti saat injury time untuk 3 poin.

Di King Power Stadium, Leiester City tampil luar biasa. Setelah meraih hasil imbang 0-0 atas Wolves di laga pembuka musim ini, mereka menyapu 4 kemenangan.

Pada keempat laga itu, mereka mampu mencetak rata-rata gol yakni 3,0 gol per 90 menit dalam prosesnya.

PT LIB Tetapkan Jadwal Persebaya vs PSM, MO: Pakai Uang Tim ke Batakan

LOGIN sscasn.bkn.go.id Mulai 11 November, Pahami Alur dan Syarat Daftar CPNS 2019, Jangan Pakai HP!

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Live MolaTV
Live Streaming
Video
Liga Inggris 2019
Leicester City
Arsenal
Live KoraTV
Baca Juga
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
Video Pilihan
Siswi SMK Diajak Threesome Guru di Bali, Diiming-iming Pulsa dan Baju Kebaya
Siswi SMK Diajak Threesome Guru di Bali, Diiming-iming Pulsa dan Baju Kebaya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan