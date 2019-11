TRIBUN-TIMUR.COM - Kunci Gitar (Chord) & Lirik Lagu Terdiam Sepi Via Vallen Unduh MP3 di Sini!

Via Vallen kembali muncul di jajaran top trend musik YouTube.

Kali ini dara muda asal Sidoarjo, Jawa Timur tersebut merilis lagu cover terbarunya dengan judul Terdiam Sepi.

Seperti lagu cover sebelumnya, kali ini Terdiam Sepi juga dirilis dengan versi koplo yang jadi ciri khas Via Vallen.

Berikut ini cara download lagu Terdiam Sepi Via Vallen lengkapi dengan Lirik Lagu dan Chord Kunci Gitar.

• Body Kalah Kenapa Via Vallen Gendut Kalahkan Ayu Ting Ting Jadi Penyanyi Dangdut Wanita Terpopuler?

Via Vallen (Instagram/viavallen)

Berikut Tribunstyle sajikan, download lagu 'Terdiam Sepi' dari Via Vallen dilengkapi dengan chord kunci gitar asli.

• Body Kalah Kenapa Via Vallen Gendut Kalahkan Ayu Ting Ting Jadi Penyanyi Dangdut Wanita Terpopuler?

• Via Vallen Marah-marah Dicibir Karena Suka Cover Lagu Orang Sedang Hits Netizen: Nggak Mau Dikritik

• Kunci Gitar Lagu Salah Apa Aku Via Vallen (Setan Apa yang Merasukimu) Unduh MP3 di Sini!

Chord dan Lirik Lagu Terdiam Sepi Via Vallen

Intro; Am G F E

.

Am G

Terlambat sudah aku menyadari

F C

Setelah hatiku ini terluka

Dm

Hatiku yang tulus selalu mencintai

F E

Dan menyayangimu segenap jiwa

.

Am G

Kini ku coba untuk merenungi

F C

Dalam hati ini ku coba bertanya

Dm Am

Apakah salahku hingga dirimu pergi

F G. Am

Cintaku menjadi harapku sia-sia

G Am.

Dalam diam ku terpaku mengingat kisah kita

F A

Sedih hatikku tiada berbicara

E F

Lemah diriku sungguh tidak berdaya

Dm E

Kepergianmu membuat ku tersiksa

.

Reff

.

Am Dm

Andaikan waktu bisa kuputar kembali

G C E

Ku ingin dirimu tetap ada disini

F Dm

Melewati kisah cinta yang kita jalani

E F Am

Ku tak mampu bila dirimu pergi

Am Dm

Terdiam ku tenggelam menitis sepi malam

G

Kusendiri menanggung

C E

Semua beban kau berikan

F Dm

Mengalir air mata membasahi pipi

E Am

Kutepiskan semua dengan ikhlas hati...

.

Intro; Dm G C F Dm E Am

.

Am Dm

Andaikan waktu bisa kuputar kembali

G C E

Ku ingin dirimu tetap ada disini

F Dm

Melewati kisah cinta yang kita jalani

E F Am

Ku tak mampu bila dirimu pergi

Am Dm

Terdiam ku tenggelam menitis sepi malam

G

Kusendiri menanggung

C E

Semua beban kau berikan

F Dm

Mengalir air mata membasahi pipi

E Am

Kutepiskan semua dengan ikhlas hati...

.

F

Ku ikhlaskan engkau pergi

E Am

Dalam hatiku pun sudah rela

F

Jika nanti kau kembali

E Am

Pintu hatiku slalu terbuka..

Kunci Gitar (Chord) & Lirik Lagu Terdiam Sepi Via Vallen Unduh MP3 di Sini! (Tribunnews.com)

Cara Download Video Klip/MP4 di YouTube via Savefrom

Copy link video: (https://www.youtube.com/watch?v=dTJ1NdWVdyM)