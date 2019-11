Body Kalah Kenapa Via Vallen Gendut Kalahkan Ayu Ting Ting Jadi Penyanyi Dangdut Wanita Terpopuler?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Pedangdut Via Vallen (28) mendapatkan penghargaan Indonesian Dangdut Awards (IDA) 2019 untuk dua kategori.

Selain Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler, Via Vallen juga mendapatkan penghargaan tersebut untuk kategori Lagu Dangdut Terpopuler.

Penganugerahan ajang yang kali keenam diselenggarakan itu berlangsung di Studio Emtek Indosiar, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2019) malam.

Untuk kategori Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler itu, Via Vallen mengalahkan pedangdut Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Dewi Perssik, Zaskia Gotik, Siti Badriah hingga Lesti Dangdut Academy.

Via Vallen yang kini terlihat gemuk itu senang dan tidak menyangka menerima penghargaan tersebut.



"Saya bahagia. Alhamdulillah terharu dan nggak menyangka, perasaannya campur aduk," kata Via Vallen, Jumat (8/11/2019) dini hari.



Penghargaan Indonesian Dangdut Awards ini dipersembahkan Via Vallen untuk teman-teman dan orangtua.



"Karena mereka orang yang paling berharga dalam karirku," kata Via Vallen.