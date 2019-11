1000 Peserta Ramaikan Toefl Akbar yang Dilaksanakan Briton Englis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Briton Englis melaksanakan Toefl Akbar 2019 bertempat di Hotel Four Points By Sheraton, Minggu (3/11/2019).

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan diikuti ribuan peserta test dari kalangan masyarakat mahasiswa, pelajar, karyawan dan umum.

Ketua panitia kegiatan Toefl Akbar 2019, Ulva Nilawaty mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan Briton English Education dalam mewujudkan Makassar Going Global.

Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat akan pentingnya Bahasa inggris, yang wajib dipersiapkan sejak dini.

" Ini adalah Toefl Akbar ke-10. Jadi rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini diikuti 1000 peserta sesuai target kita tahun ini," kata Ulva Nilawaty.

Kegiatan ini didukung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Selain itu, kegiatan ini juga membantu para pencari beasiswa untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri.

"Narasumber yang kami tampilkan adalah Nasrul Syahruddin, selaku Senior Manager PT. Badak Lng. Beliau memberikan arahan terkait segi kualifikasi dalam menentukan calon penerima beasiswa dan karyawan di PT. Badak," jelasnya.

Adapun Speaker Talkshow dari top penerima beasiswa International, antara lain Pratiwi Hamdana, University of Warwick UK – Chevening Awardee.

Aldyansyah, Bereau of Educational and Cultural Affairs US – Fullbright Awardee, Musawwir Muhtar, Wageningen University and Research, The Netherlands – LPDP Awardee, Soma Salim, University of Bristol UK – LPDP Awardee, Nurlaela Jufri, The University of Melbourne Australia – AAS Awardee.