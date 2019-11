Suki di Restoran The Duck King yang terletak di lobby utama lantai ground floor Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Kamis (31/10/2019).

Nikmati 3 Kuah Spesial Suki Hanya di The Duck King, Dijamin Rasa Bumbu Lokal

TRIBUN-TIMUR.COM - Restoran The Duck King selalu menghadirkan menu yang spesial dan jarang ditemui di Restoran lainnya.

The Duck King merupakan restoran Indonesia yang diadaptasi dari daerah Cantonese di China.

Meski diadaptasi dari daerah Cantonese di China namun sajian masakannya disesuaikan dengan lidah nusantara.

Kuah suki misalnya yang tidak menggunakan kuah bening bermodalkan kaldu seperti restoran suki pada umumnya.

Restoran yang terletak di lobby utama lantai ground floor Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar ini menyediakan tiga rasa untuk sukinya.

"Hanya di The Duck King, pengunjung bisa merasakan tiga varian rasa yakni kuah kelapa ayam, tom yam dan sup tomat," kata Group Marketing Manager The Duck King, Sussy Suwarni.

Kuah kelapa hingga saat ini menurut Sussy paling digemari pengunjung. Rasa kuah dengan taburan kelapa namun bukan santan juga tanpa micin.

Sehingga saat dinikmati pengunjung akan jarang merasa kehausan.

"Biasanya yang membuat orang cepat haus saat makan suki itu karena banyak micinnya," kata dia.