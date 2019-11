Danyon C Pelopor Anjangsana ke Purnawirawan dan Warakawuri Brimob

Komandan Batalyon(Danyon) C Pelopor Kompol Nur Ichsan beserta Ketua Bhayangkari Ranting Yon C Pelopor dan para Perwira jajaran Yon C Pelopor melaksanakan anjangsana, Jumat (1/11/2019).

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE-Komandan Batalyon(Danyon) C Pelopor Kompol Nur Ichsan beserta Ketua Bhayangkari Ranting Yon C Pelopor dan para Perwira jajaran Yon C Pelopor melaksanakan anjangsana, Jumat (1/11/2019).

Anjangsana yang dilakukan yakni di sejumlah rumah purnawirawan dan warakawuri Brimob di Bumi Arung Palakka, Kabupaten Bone.

Kompol Nur Ichsan menuturkan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-74 Korps Brimob.

"Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka HUT Brimob," kata Kompol Nur Ichsan kepada TribunBone.com, Jumat (1/11/2019).

Ia menyebutkan ada lima rumah yang dikunjungi yakni Kompol purn Muh Yunus Umar, Ipda purn Abd Azis Nasir, Warakawuri Akp Beddu L, warakawuri Brigadir Amrizal, dan Warakawuri Brigadir Dani S Ndun.

"Anjangsana ini merupakan wujud kepedulian Batalyon C Pelopor kepada para purnawirawan dan warakawuri Brimob atas darma bhaktinya semasa masih bertugas di Brimob, khusus nya yang berdomisili di kabupaten Bone," kata Kompol Nur Ichsan.

Sementara itu salah seorang purnawirawan Brimob Bone, Kompol(Purn) Muh Yunus Umar mengucapkan terima kasih atas kedatangan keluarga besar Batalyon C Pelopor ke kediamannya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Danyon C Pelopor beserta jajaran dan bhayangkari atas kunjungan ke rumah saya dan saya merasa sangat terharu atas kunjungan ini," ujar Kompol Purn Muh Yunus Umar.

"Dulu itu Danyon anggota saya, Alhamdulillah sekarang sudah jadi Komandan, saya sangat bersyukur dan ikut bangga," tambah Yunus Umar.

Demikian pula yang diungkapkan Warakawuri Akp Beddu, dirinya berterima kasih atas kedatangan Danyon C Pelopor beserta Ketua Bhayangkari Ranting Yon C Pelopor dan para Perwira jajaran Yon C Pelopor di kediamannya.

"Kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak Danyon dan ibu beserta jajarannya atas kedatangan dan kepeduliannya kepada kami sekeluarga, dan semoga Brimob kedepan tambah jaya," katanya.(TribunBone.com)

