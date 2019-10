Menristek Buka Joint Workshop Group Indonesia-Perancis di Unhas, Dihadiri 182 Delegasi

TRIBUN TIMUR/ALFIAN

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, membuka langsung kegiatan The 2nd High Level Meeting (HLM) on Science, Technology and Higher Education Cooperation” dan “The 11th Joint Workshop Group (JWG) on Higher Education, Research, Innovation, and Entrepreneurship” di Universitas Hasanuddin, Kamis (31/10/2019).