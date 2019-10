UMI Bakal Hadirkan Pembicara Asal Jepang dan Inggris di Konferensi Kesehatan Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar bakal menghadirkan pembicara asal Jepang dan Inggris dalam konferensi internasional mengenai kesehatan.

Melalui program Pascasarjana UMI, 1st International Conference on Health Sciences in Developing Countries bertajuk 'Sustainable Innovation to Improve Public Health Status in Developing Countries' bakal berlangsung 16-17 November 2019 mendatang.

Tiga pembicara kunci asal luar negeri yang dipastikan bakal hadir yakni Prof Sakakibara dari Ehime University, Jepang, Prof Guy Daly dari Convetry University, Inggris, dan Dr Surindar Kishen Dhesi asal Birmingham University, Inggris.

Baca: Wabup Luwu Timur Wakaf Tanah untuk Pembangunan Pesantren dan SMK Alquran

Kemudian pembicara lainnya yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof Ali Ghufron. Serta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Ketua Prodi Magister Kesehatan Masyarakat UMI, Dr Arman mengatakan bahwa urgensi dari konferensi internasional ini lantaran masalah kesehatan yang makin serius.

"Urgensinya adalah kesenjangan kualitas hidup di negara berkembang mengkhawatirkan, sedangkan negara berkembang diharapkan mampu menjalin jejaring internasional untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Selasa (29/10).

Baca: FOTO: Murid SD Negeri Percontohan PAM Kunjungan ke Tribun TImur

Ia mengurai beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penyelenggaran konferensi internasional bidang ilmu kesehatan ini. Diantaranya membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah kesehatan di negara berkembang.

Kemudian sebagai wadah untuk memperoleh solusi terhadap masalah kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahtreaan masyarakat. Ketiga.

Baca: Pensiun dari Wartawan, Ko David Jualan Susu Kedelai dan Sambal Bundo Kanduang

"Terakhir yakni menciptakan kebijakan strategis yang mendukung pemerataan dalam pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, pelayanan berkualitas, pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat," paparnya.

Keseluruh pembicara kunci yang berasal dari Jepang, Inggris dan Indonesia ini akan disaksikan 200 peserta yang berasal dari negara-negara Asia.

Baca: Luwu Utara Raih Penghargaan Kementerian Keuangan, Ini Prestasinya

Merespon rencana penyelenggaraan konferensi internasional tersebut, Rektor UMI Prof Basri Modding mengapresiasi rencana Pascasarjana UMI dan berharap konferensi ini dapat menjadi ajang pertukaran gagasan.

Serta menjadi penopang menuju perguruan tinggi berkelas dunia.

“Tentu kita semua harus bersinergi agar capaian-capaian besar dapat diraih bersama dan menjadikan UMI sebagai kampus berkelas dunia," tutupnya.

Baca: Lima Nama Perebutkan Dukungan Hanura di Pilkada Luwu Timur 2020