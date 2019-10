Sore Ini PSM Berangkat ke Surabaya, Bakal Dijamu Persebaya di Stadion GBT?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar dan Persebaya Surabaya sama-sama kalah pada pekan 25 Liga 1 Indonesia 2019.

Skornya pun sama. Keduanya tim kalah 2-3.

Bedanya, PSM bermain tandang di Stadion PTIK melawan Bhayangkara FC.

Smentara Persebaya bermain kandang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Kedua tim yang kalah di laga terakhir akan bersua. Rencananya akan berlaga di Stadion GBT, Sabtu (2/11/2019) mendatang.

PSM Makassar bakal bertolak dari Jakarta ke Surabaya sore ini, Rabu (30/10/2019).

Media Officer (MO) PSM Sulaiman Abdul Karim mengatakan, sore ini, 20 pemain dan official take off ke Surabaya.

"Pluim juga ikut ke Surabaya," kata Sule sapaan karibnya.

Seperti diketahui, Pluim menerima akumulasi kartu kuning saat berhadapan dengan Bhayangkara FC.

Sehingga ia harus absen saat melawan Persebaya.