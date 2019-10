Rekam Jejak Claudia Emmanuela Santoso di The Voice of Germany Hingga Tembus ke Semifinal

TRIBUN-TIMUR.COM - Masyarakat Indonesia mungkin tidak asing lagi dengan nama Claudia Emmanuela Santoso.

Ya, videonya saat mengikuti audisi The Voice of Germany 2019 berhasil mencuri perhatian dengan menyanyikan lagu "Never Enough".

Bahkan videonya sempat masuk ke dalam trending #1 Youtube.

Melansir dari Kompas.com Claudia Emmanuela Santoso sedang mengharumkan nama Indonesia di kancah permusikan internasional.

Claudia yang mengikuti ajang pencarian bakat The Voice of Germany 2019 berhasil tampil memukau.

Di ajang pencarian bakat itu Claudia masuk ke dalam tim Alice Merton. Alice menjadi mentor sekaligus juri bersama dengan Sido, Rea Garvey, dan Mark Foster.

Bagaimana sepak terjang Claudia yang dimulai dari babak audisi awal hingga berhasil menembus semifinal?

Lewat iklan

Rekam Jejak Claudia Emmanuela Santoso di The Voice of Germany Hingga Tembus ke Semifinal (Istimewa)

Claudia mendaftar The Voice of Germany setelah melihat iklan acara itu pada Januari 2019.