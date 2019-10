Dinas Pendidikan Sulsel Dukung Kerlip untuk Program From Zero To Hero, Alasannya?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Perkumpulan Keluarga Pendidikan (KerLiP) kembali menjalankan program peningkatan kapasitas remaja di Sulawesi Selatan.

Bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI, melakukan gerakan pendampingan kepada remaja dari Kabupaten Maros dan Kota Makassar.

Melalui Forum Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Selasa 25 Oktober 2019 di BP PAUD dan Dikmas Makassar.

Pertemuan dilaksanakan dua sesi terpusah, terdiri dari Instansi pemerintah dan lembaga atau komunitas kreative dari Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Harapan dari pertemuan tersebut melahirkan ide dan masukan peserta untuk pelaksanaan kegiatan From Zero To Hero yang dilaksanaka KerLiP kerjasama dengan berbagai pihak.

Hadir sebagai Narasumber Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, DR. Setiawan Aswad.

Dalam paparannya Dinas Pendidikan memberikan apresiasi dalam FGD yang di hadiri oleh komunitas-komunitas kreatif dari Makassar dan Kabupaten Maros.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengajak komunitas untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, utamanya dalam perannya sebagai tempat alternatif menyalurkan minat dan bakat para remaja.

"Kami mendukung apa yang dilakukan teman-teman KerLiP, insya Allah kita bisa melanjutkan sinergitas untuk anak dan remaja di Sulawesi Selatan," kata Iwan, panggilan akrab Setiawan Aswad.

Pertemuan dibuka oleh Kepala BP Paud dan Dikmas, Priya Gunawan ini dihadiri oleh instansi pemerintah dari Provinsi, Kota Makassar, Kabupaten Maros dan lembaga serta komunitas.