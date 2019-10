Trending, Ini Lirik dan Terjemahan Lagu 'Orphans' dan 'Arabesque' Coldplay di Album Everyday Life

TRIBUN-TIMUR.COM - Segera luncurkan album baru bertajuk 'Everyday Life', Coldplay telah rilis dua lagu anyar pada Jumat (25/10/2019).

Coldplay kembali dengan dua single barunya yang bertajuk 'Orphans' dan 'Arabesque'.

Meskipun sejak beberapa waktu yang lalu telah memberikan petunjuk berupa poster yang bergaya kuno, tapi dua single yang rilis hari ini tedengar modern.

Dari dua single yang dirilis, 'Orphans' adalah lagu yang paling menunjukkan ciri khas Coldplay.

Dikutip Tribunnewswiki.com dari Vulture pada Minggu (27/10/2019), meskipun berjudul 'Orphans', lagu ini jelas bukan tentang anak yatim.

Sementara single baru lainnya, 'Arabesque', menampilkan judul dan lirik yang berbahasa Prancis tentang bagaimana kita semua ini sama.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Coldplay akan rilis album ganda bertajuk 'Everyday Life' pada bulan depan, tepatnya tanggal 22 November 2019.

Berikut ini lirik lengkap lagu 'Orphans' - Coldplay:

Rosaleem of the Damascene

Yes, she had eyes like the moon

Would have been on the silver screen

But for the missile monsoon

She went, woo woo woo woo oh-oh-oh

Indigo up in to heaven today

With bombs going boom ba-boom-boom

She say