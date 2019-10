Ditunjuk Jokowi Jadi Wakil Menteri BUMN Dampingi Erick Thohir, Ini Profil Kartika Wirjoatmodjo

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo didapuk Presiden Jokowi menjadi salah satu wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Jokowi berharap penunjukan Kartika dapat memperkuat BUMN yang dimiliki.

"Tadi sudah saya sampaikan agar BUMN cari partner yang baik sehingga BUMN kita menjadi perusahaan, korporasi dan mempunyai reputasi yang baik di dunia global," kata Jokowi.

Kartika Wirjoatmodjo (tengah), Direktur Utama Bank Mandiri yang baru dalam RUPST Bank Mandiri, Senin (21/3/2016). (Sakina Rakhma Diah Setiawan/KOMPAS.com)

Jejak karier

Kartika mempunyai karier yang cemerlang di dunia perbankan dan lembaga keuangan.

Pada 2003, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Head of Strategy & Financial Analysis at Strategy and Performance Group, di mana kemudian Kartika mempimpin divisi sebagai Group Head.