14 Hari Operasi, Polrestabes Makassar Jaring 51 Penjahat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo merilis hasil tangkapannya dalam 14 hari, Kamis (24/10/2019) siang.

Kapolrestabes merilis hasil tangkapan dari 14 hari Operasi Sikat Lipu 2019 di wilayah hukum (Wilkum) Polrestabes Makassar.

Dalam rilis yang digelar di Mapolrestabes, Kombes Wahyu mengaku, setidaknya ada 13 orang yang masul Target Operasi (TO).

13 TO masuk pencurian serta kekerasan (curas), llau pencurian motor (curanmor) kemudian pencurian pemberatan (curat).

"Ini yang kami lakukan selama 14 hari ini kami gelar operasi sikat lipu tahun 2019," kata Kombes Wahyu di Mapolrestabes.

Saat rilis ini, Kombes Wahyu didampingi Kasatres Polrestabes AKBP Indratmoko, dan beberapa personel daei Polrestabes.

Dari 13 TO tersebut, satu TO diantaranya adalah residivis atas nama Mile. Pelaku ini juga terlibat didalam kasus pencabulan.

"Pelaku Mile ini masuk kasus curas, lalu juga kasus penculikan serta pencabulan terhadap dua anak di Makassar," lanjutnya.

Selain mengungkap 13 TO. Tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polsek jajaran, juga amankan 38 tersangka bukan TO.

"Totapnya selama kami jalankan operasi Sikat Lipu 2019 ini ada 51 tersangka yang berhasil kami amankan," tambah Wahyu.

Selain amankan 51 tersangka TO maupun non TO. Diamankan juga barang kejahatan, seperti busur, motor, televisi dan lain. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

