BOCOR Ahok Pamer Foto Pernikahan dengan Puput Nastiti Devi,Istri eks Veronica Tan Mirip Artis Ini

AKHIRNYA Ahok Pamer Foto Pernikahan dengan Puput Nastiti Devi,Istri eks Veronica Tan Mirip Artis Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah 9 bulan menikah dan kini hampir punya anak, akhirnya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Puput Nastiti Devi pamer foto pernikahan.

Blak-blakan keduanya membagikan foto momen bahagia pernikahan mereka yang diketahui berlangsung pada 25 Januari 2019.

Padahal sebelumnya cukup tertutup saat ditanya soal urusan Asmaranya.

Seorang fotografer akhirnya membocorkan foto pernikahan antara Ahok dan Puput Nastiti Devi pada tanggal 25 Januari 2019 lalu.

Ahok dan Puput Nastiti Devi (Instagram @fdphotography90)

Dalam foto itu, terlihat Ahok dan Puput kompak mengenakan busana adat Jawa.

Ahok terlihat tampan mengenakan baju khas Jawa untuk laki-laki yaitu beskap berwarna hitam, lengkap dengan kain batik bernuansa cokelat dan juga blangkon.

Sementara itu, Puput Nastiti Devi tampak cantik mengenakan kebaya broken white lengkap dengan kain jarik senada dengan sang suami, Ahok.

Penampilan Puput lebih sempurna dengan sanggul sederhana dan cincin bermata yang tersemat di jari manis tangan kanannya.

“This Wedding photoshoot was taken on January 25, 2019 Bapak @basukibtp dan Ibu Puput Nastiti Devi,” tulis akun Fd Photography, seperti dikutip oleh TribunStyle.com Senin (21/10/2019).

