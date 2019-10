Siswa Yayasan Pendidikan Laniang Raih Juara Umum Drum Band Junior Piala Jusuf Kalla

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Yayasan Pendidikan Laniang berhasil menyabet gelar juara umum drum band junior Piala Muhammad Jusuf Kalla dalam Akkarena Marching Band Competition di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (20/10/2019).

Penyerahan piala dan sertifikat berlangsung tadi malam.

"Saya kira ini adalah prestasi membanggakan untuk kami, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pelatih yang luar biasa berjuang untuk prestasi ini dan juga kepala sekolah serta guru-guru SD Laniang yang senantiasa mengawal" kata Ketua Yayasan Pendidikan Laniang, Al Amin Samsu, Senin (21/10/2019).

Baca: Viral di WhatsApp, 5 Putra Sulsel Masuk di Susunan Kabinet / Calon Menteri Era Jokowi - Maruf Amin

Baca: Arti Petuah Bugis di Pidato Jokowi di Pelantikan Presiden 2019 hingga Eselon III - IV Akan Dihapus

Baca: sscasn.bkn.go.id, CPNS 2019 Dibuka 25 Oktober, Jadwal Pendaftaran, Formasi, Syarat, Cara Daftar

Piala ini pertama kali nya untuk The Famous Laniang Marching Band.

Al Amin menganggap, juara ini adalah prestasi luar biasa dari siswa dan siswi SD Laniang apalagi ini pertama kali kami turun dengan skema yang baru melawan peserta dar berbagai kabupaten/kota di indonesia timur, hasilnya alhamdulillah bisa meraih juara umum dengan memenangkan 11 kategori lomba.

Selama ini, ekskul Marching Band mendapatkan perhatian khusus dari pengurus dan guru di Yayasan Pendidikan Laniang.

"Kami sangat mendukung kegiatan mereka dengan memberikan ruang lebih untuk latihan dan Alhamdulillah hasilnya bisa membanggakan," katanya.

Selanjutnya, Al Amin berharap prestasi ini bisa ditingkatkan lagi, bukan hanya junior tapi kami juga sedang membentuk senior squad.

Sehingga, marching band kita bisa berprestasi hingga di level nasional.

Selain itu, ada Yayasan La Niang juga mendapatkan juara 1 display contest, juara 1 parade street, juara 2 color guard contest, juara 1 ensamble, juara 1 technique dan juara 1 show n performance

Selain itu, ada juga the best color guard, the best band uniform, the best hornline, the best percussion, penghargaan AMBC 5 dan juara umum divisi band junior AMBC 5 se-Indonesia Timur, piala JK. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: