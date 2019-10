Mulai Go Public Ahok Unggah Foto Pernikahan dengan Puput Nastiti Devi, Prewedding Tak Kalah Romantis

TRIBUN-TIMUR.COM-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya mengunggah foto pernikahan bersaam Puput Nastiti Devi melalui akun Instagramnya pada Senin 21 Oktober 2019.

Dari keterangan yang dituliskan, foto pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi itu dimabil pada 25 Januari 2019 lalu.

Ahok dan Puput Nastiti Devi menggunakan jasa FD Photography untuk mengabadikan momen bersejarah mereka.

Ahok dan Puput terlihat menjelma menjadi pengantin Jawa.

Ahok memakai beskap hitam lengkap dengan blangkon di kepala.

Sementara Puput tampil sederhana dan anggun dengan kebaya warna putih.

Rambutnya tampak disanggul dengan simpel.

"#Repost @fdphotography90

This Wedding photoshoot was taken on January 25, 2019

Bapak @basukibtp dan Ibu Puput Nastiti Devi

.

#@fandy_the

@fdphotography90

#video by @iqi.fd #fdteam @fdphotographyofficial

#makeup by @vuvamua

#hairdo @iis_marlina

#styledbybellyiverzon @bellyiverzon

.

Klasik Kebaya by @mayaratihcouture

klasik Beskap by @mayaratihcouture