Kopi Instan Turun di Indomaret, Segini Harganya Sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Indomaret kembali menghadirkan promo turun harga.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (19/10/2019) di Indomaret Barombong Makassar, aneka kopi instan seperti Pikopi Kopi Instan 3 in 1 10x20 gram Rp 8.800 sisa Rp 5.700 per bungkus.

Luwak White Koffie Tarik Malak 6x30 gram Rp 12.900 sisa Rp 11.900 per bungkus.

Top Coffee 2 in 1 kopi plus gula 10's Rp 8.200 sisa Rp 6.900 per bungkus.

Jika stok madu habis, Nusantara Madu Murni 250 ml Rp 58.500 sisa Rp 48.500 per botol.

Nusantara Madu Murni Royal Jelly, dan Bee Pollen 250 ml Rp 68.500 sisa Rp 58.500 per botol.

Begitupun dengan cemilan, Oishi Pillows Snack 120, 110 gram semua varian Rp 19.400 sisa Rp 14.900 per dua bungkus.

Brio Go! Potato 60 gram Rp 8.400 sisa Rp 5.900 per dua bungkus.

Happytos Snack Tortilla Chips Merah 160 gram Rp 20 ribu sisa Rp 15.900 per dua bungkus.

Chitato Snack Potato Maxx Spicy Mexican Chilli Falvor 55 gram Rp 17 ribu sisa Rp 13.900 per dua bungkus.

