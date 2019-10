Kalla Toyota Spektakuler Diharap Dulang SPK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota sebagai founder dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Barat, Tengah dan Tenggara kembali menggelar Public Display bertajuk 'Toyota Spektakuler' di Mall Phinisi Point (PiPo), mulai (15-20/10/2019) mendatang.

Pada public display ini, perusahaan akan menghadirkan lebih dekat unit unggulan Toyota.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, Kalla Toyota Spektakuler ini hadir memberikan apresiasi kepada pelanggan setianya.

"Kami optimis dengan pencapaian SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) di Toyota Spektakuler ini. Selain program sales, kami juga memberikan program purnajual yang menguntungkan,” kata Aswan.

Kalla Toyota menampilan dua puluh unit Toyota yang merupakan representasi dari kebutuhan kendaraan berbagai kalangan.

Toyota Agya dan New Yaris ditampilkan mewakili kendaraan yang pas untuk jiwa muda.

Memenuhi kebutuhan berkendara keluarga, Kalla Toyota menghadirkan Toyota New Calya, New Avanza, dan New Sienta.

Untuk masyarakat yang gemar bepergian dan berwisata, Toyota Innova, New Rush, C-HR, dan Fotuner dapat menjadi pilihan yang tepat.

Toyota New Vios, New Camry, dan Corolla hadir memenuhi kebutuhan masyarakat yang gemar dengan model sedan.

Lalu mewakili kalangan eksekutif, Kalla Toyota menampilkan Toyota New Alphard dan FT-86.