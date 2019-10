Penggemar Serial Friends? Jennifer Anniston Kini Punya Instagram, Dibocorkan Courtney Cox dan David Schwimmer

TRIBUN-TIMUR.COM - Anda penggemar serial TV Friends? yang tayang medio 1994 hingga 2004 lalu? Dibintangi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, dan David Schwimmer,

Salah satu bintang utama film ini, pemeran Rachel Jennifer Anniston baru saja memasuki dunia sosial media. Ia membuat akun Instagram.

Jennifer Anniston yang juga mantan istri Brad Pitt ini membuat akun Instagram dengan nama @jenniferaniston.

Baru ada satu foto yang ia posting.

Foto tersebut diunggah Selasa (15/10/2019). Tertulis 17 jam lalu dari pukul 14.30 wita, Rabu (16/10/2019).

Foto tersebut adalah foto reuni bintang Friends.

Tampak dalam foto tersebut Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, dan David Schwimmer, berfoto bersama.

Meski baru satu hari bergabung di Instagram ia sudah memiliki 6,4 juta follower. Foto tersebut sudah di-like 8 juta kali.

"And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM (dan sekarang kita juga berteman (FRIENDS) di Instagram juga. Hai Instagram," ujarnya.