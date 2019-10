Instagram Mantan Pacar Sulli Choiza Diserang Fans, Disebut Penyebab Bunuh Diri, 'Kau Berutang Nyawa'

TRIBUN-TIMUR.COM - Kisah asmara yang tidak bahagia bisa menjadi salah satu alasan orang menjadi depresi.

Ini juga yang diduga menjadi alasan depresi penyanyi Sulli yang ditemukan tewas gantung diri di rumahnya.

Hubungan asmara Sulli yang tidak berhasil dengan rapper bernama Choiza, disebut netizen sebagai salah satu penyebab Sulli bunuh diri.

Selepas sang mantan bunuh diri, Choiza sontak jadi sorotan.

Postingan terakhir akun instagramnya @choiza11 diserbu netizen.

Berbagai komentar yang berhubungan dengan Sulli gantung diri masuk di postingan ini.

Beberapa di antaranya menggunakan bahasa korea, ada juga yang berbahasa Inggris.

Sebagian komentar menyerang

lisa_love_h

Why dod you play with her heart......she leaves fx for you ..... (Kenapa kau bermain dengan hatinya ...... dia meninggalkan fx untukmu)