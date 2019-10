Kenalkan GoLife, Ini Keuntungan Menggunakan 'Adik' Gojek

Head of Regional Corporate Affairs Gojek for East Indonesia, Mulawarman, City Supervisor Golife Makassar, Mufahim Abqary, Region Head Golife Kal-Sul, Lutfi Sanjaya menyambangi Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Rabu (16/10/2019) siang. (dari kanan ke kiri)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gojek hadir bukan hanya sebagai aplikasi yang memudahkan saja, melainkan juga memberi manfaat lebih kepada mitra dan penggunanya.

Membaca kebutuhan pasar saat ini, Gojek berinovasi dengan menghadirkan satu fitur terbaru yakni Golife.

Bagi sebagian orang pasti telah mengenal fitur dengan sejuta manfaat ini yang sudah hadir di Makassar sejak 2017.

Sejalan dengan yang dikatakan Region Head Golife Kal-Sul, Lutfi Sanjaya saat menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (16/10/2019).

Ia mengatakan pada era saat ini, masyarakat menginginkan hal yang lebih mudah dan praktis.

"Kami ingin memberikan kebutuhan tersebut kepada masyarakan, dan Golife hadir dengan berbagai layanan seperti Go Massage, Go Clean, Go Fix, Go Glam, hingga Go Laundry," jelasnya.

GoMassage misalnya, layanan tersebut dapat membantu customer merasakan sensasi pijat secara profesional dari mitra Golife.

Bantuan membersihkan rumah ataupun ruangan pun dapat diatasi dengan menggunakan layanan Go Clean.

"Terlebih jika terkendala untuk menonton tv atau kepanasan ac mati? bisa pakai Go Fix untuk diperbaiki," jelasnya.

Bahkan hingga urusan kecantikan pun, Golife menghadirkan Go Glam sebagai solusi jitu untuk nyalon tanpa harus ke salon atau perawatan kecantikan lainnya.

