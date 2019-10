Sering Lihat Istri Kerasukan, Prabu Revolusi Ingin Buka Mata Batin, Malah Ditolak Orang Pintar 

TRIBUN-TIMUR.COM- Presenter berita Prabu Revolusi mengungkapkan hal yang tak terduga. Ia mengaku pernah berniat untuk membuka mata batinnya.

Hal tersebut dikarenakan, Prabu Revolusi ingin mengobati sang istri, Zee Zee Shahaab yang sering mengalami kerasukan di awal-awal pernikahan keduanya.

Prabu Revolusi mengungkapkan hal tersebut dalam tayangan Ini Baru Empat Mata, yang tayang di kanal Youtube TRANS7 OFFICIAL pada Kamis (10/10/2019) kemarin.



"Mungkin sebulan sekali (kerasukan), kaya datang bulan," ungkap Prabu.



Melihat kondisi sang istri, Prabu sempat memiliki niatan untuk membuka mata batinnya.



"Yang bikin saya memutuskan untuk harus mendalamilah tentang ini, karena kan saya harus lindungi keluarga nih, buat lindungi keluarga saya harus tahu dunia itu,"



"Saya kan nggak ngerti dunia itu, nggak bisa lihat, nggak bersinggungan juga, berinteraksi juga nggak pernah," ungkap Prabu.



"Nah istri saya sekarang kaya begini, kemudian anak mungkin seperti itu juga, saya putusin, saya harus belajar lebih dalem tentang dunia ini," lanjutnya.

Ditolak Orang Pintar

Namun saat mantap membuka mata batin, keinginan Prabu justru ditolak oleh orang pintar yang didatanginya.



"Waktu saya tanya ke orang pinter, saya minta 'udah dibuka aja deh, saya pengin lihat juga',"



"Karena how to protect them, i have to see the others, jadi," ungkapnya.



"Terus ketika saya bilang seperti itu, kata orang pinter ini dia bilang, 'udah nggak usah' katanya," lanjut Prabu.



Menurut sang orang pintar, dengan keinginan tulus untuk melindungi saja itu sudah cukup.



"Ketika niat kamu udah sincere, tulus mau lindungi keluarga, itu dengan sendirinya akan melindungi keluarga," kata suami Zee Zee Shahab ini.



Setelah menerima dan lebih banyak ngobrol dengan Zee Zee, Prabu mengakui bahwa sang istri sudah tak pernah lagi mengalami kesurupan.



"Jadi setelah itu 8 tahun udah nggak pernah lagi kemasukan," ungkap Prabu.



Kemampuan istimewa Zee Zee ini bahkan diturunkan kepada putranya.