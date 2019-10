Resmi Nikahi Kakak G-dragon BIG BANG, Sosok Aktor Kim Min Joon, Debut Karier sebagai Model

Resmi Nikahi Kakak G-dragon BIGBANG, Sosok Aktor Kim Min Joon, Debut Karier sebagai Model

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor Kim Min Joon telah resmi menikahi kakaknya G-Dragon BIGBANG, Kwon Da Mi.

Diwartakan Allkpop, Jumat (11/10/2019), Kim Min Joon dan Kwon Da Min telah bertukar janji suci di Hotel Grand Walker Hill, Seoul, Korea Selatan.

Pernikahan Kim Min Joon dan Kwon Da Min digelar secara tertutup pada hari ini, Jumat (11/10/2019).

Pesta pernikahan mereka dipandu oleh mantan pembaca berita Oh Sang Jin.

Turut dihadiri pula penyanyi Lee Sun Hee, dan aktor Park Jun Hoon.

Lee Sun Hee ikut membawakan lagu Meet Him Among Them di pernikahan Kim Min Joon dan Kwon Da Min.

Pernikahan mereka diadakan secara tertutup dan sederhana.

Hanya sekitar 200 orang yang diundang dalam pernikahan mereka.

Adiknya, G-Gragon juga tampak hadir di hari bahagia kakaknya itu.