Inilah Asesor BAN-PT Akan Asesmen Lapangan Prodi Komunikasi Unismuh Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fisip Unismuh Makassar akan diasesmen lapangan dari Tim Asesor BAN-PT, pada 20-22 Oktober 2019.

Demikian ditegaskan Wakil Dekan I Fisip Unismuh Makassar, Dr. Burhanuddin, M.Si kepada media, Jumat (11/12/2019) di Lt5 Gedung Iqra Fisip Unismuh Makassar.

Dijelaskan, tim asesor BAN-PT itu adalah, Dr. Mite Setiansah, M.Si, sehari-hari adalah dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, tegas dosen LLDIKTI IX Sulawesi ditempatkan di Unismuh Makassar ini.

Mite Setiansah menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi UGM, S2 Ilmu Komunikasi PPs-Universitas Negeri Surakarta dan S3 Ilmu Komunikasi di PPs-UGM, kata doktor administrasi publik PPs-UNM ini.

Asesor BAN-PT Akan Asesmen Lapangan Prodi Komunikasi Unismuh Makassar. Tim asesor BAN-PT itu adalah, Dr. Mite Setiansah, M.Si, sehari-hari adalah dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (Istimewa)

Asesor yang kedua adalah, Dr. Irwansyah, MA, sehari-hari adalah dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Indonesia Jakarta.

Irwansyah meraih S1 Ilmu Komunikasi FISIP USU 1991-1994; Master of Arts (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu Amerika Serikat (2003-2004).

Doktor Ilmu Komunikasi PPs-UI Jakarta 2007-2010 dengan nilai Cum Laude.

Kedatangan Tim Asesor BAN-PT ini sesuai surat ditandatangani Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT, Prof T. Basaruddin, tertanggal 6 September 2019, dengan nomor surat: 3628/BAN-PT/SPT-Ak/A/2019, kata Burhanuddin.

