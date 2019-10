Profesor Asal Jepang Kenalkan Bahasa Program Komputer untuk IoT di Unhas

TRIBUN TIMUR/ALFIAN

Prof Kazuaki Tanak asal Kyushu Institute of Technology, Jepang menjadi narasumber di workshop International Workshop on Fundamental IoT and Robotics yang diselenggarakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin di Science Building FMIPA, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rabu (9/10/2019).