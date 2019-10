Sm*sh Kembali Eksis dan Tampil di Synchronize Fest 2019, Ini Profil dan Perjalanan Karier

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lama tak meramaikan industri tanah air, kini SM*SH atau yang juga sering disebut Smash hadir menghibur para penggemarnya.

Boyband yang sempat eksis pada tahun 2010 ini, tampil di acara Synchronize Fest 2019.

Mereka pun tampil pada hari kedua, Sabtu (5/10/2019).

Salah satu personilnya pun yang sempat diisukan keluar ikut tampil bersama Smash lagi.

Dilansir dari Tribun Style, ia adalah Bisma Karisma masih merasakan energi dari personil SM*SH lainnya.

"Senenglah, kayak pecah bisul kali. Iya senenglah yang pasti saya masih ngerasain energi anak-anak juga masih solid dengan kondisi formasi seperti itu dan dengan umur yang udah berbeda dengan 9 tahun lalu," kata Bisma Karisma di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

"Energinya masih sama. Malam itu kita cuma mau having fun, that's it," ucapnya.

Rupanya hari itu saat SM*SH tampil membawakan lagu I Heart You. Tepat 9 tahun usia lagu tersebut.

"Ya seru-seruan aja. Itu kita pengen mereka, penonton ngerasain nostalgianya 9 tahun lalu," ujar Bisma.

"Karena persis di hari itu 9 tahunnya lagu I Heart You," ucapnya.