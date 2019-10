Jang Dong Yoon Bintang Serial Adaptasi Webtoon The Tale of Nokdu, Ini Profilnya

Jang Dong Yoon di The Tale of Nokdu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Jang Dong Yoon menjadi trending topik google, Rabu (2/10/2019).

Ia menjadi perbincangan karena drama terbaru yang diperankannya.

Ia berperan bersama Kim So Hyun yang merupakan lawan mainnya.

Drama Korea tersebut berjudul The Tale of Nokdu.

Dan telah ditayangkan sejak 30 September 2019.

Ini merupakan drama terbaru Kim So Hyun dan Jang Dong Yoon.

The Tale of Nokdu merupakan drama adaptasi webtoon berjudul Nokdujeon, karya Hye Jin Yang.

Drama ini tayang menggantikan Drakor I Wanna Hear Your Song.

The Tale of Nokdu juga dikenal dengan judul The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nokdu.

The Tale of Nokdu tayang di KBS2 setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 KST.