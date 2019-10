TRIBUN-TIMUR.COM - Ucapan Menohok Inul Daratista untuk Istri Raul Lemos, Krisdayanti yang Dilantik Jadi Anggota DPR RI

Krisdayanti dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 pada Selasa 1 Oktober 2019.

Saat pelantikan, Krisdayanti mengenakan kebaya berwarna merah, kain batik coklat, dan riasan dengan tatanan rambut yang disanggul rapi.

Penampilan istri Raul Lemos itu pun menjadi sorotan netizen.

Mantan istri Anang Hermansyah itu membagikan momen pelantikannya sebagai anggota DPR RI di instagramnya.

Kinerja Artis di Parlemen Diragukan, Jawaban Krisdayanti Istri Raul Lemos, Singgung Tantowi Yahya

Bandingkan Penampilan Mulan Jameela, Krisdayanti, Rieke, Rachel saat Dilantik Jadi Anggota DPR RI

Disuruh Ashanty? Krisdayanti Dilantik Anggota DPR, Anang Milih Tinggalkan Politik & Lakukan Ini

Penampilan Krisdayanti saat pelantikan DPR RI (instagram @krisdayantilemos)

Banyak netizen yang kagum dengan penampilan Krisdayanti dalam balutan kebaya khas wanita Jawa ini.

"Cantiknya mini @krisdayantilemos .. Selamat ya & Semoga amanah & berkah menjadi wakil rakyat .. Amin."

"Omg that so gorgeous ...wishing u all the success in perjuangan ibu KD."

"Cantik sekali mimi , congratulations mimi."