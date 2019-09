Lagi, Pakan Ternak Asal Jatim Masuk Pasar Timor Leste 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pakan ternak merupakan salah satu kompenen penting dalam usaha peternakan,.

Karena hasil usaha sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kualitas serta kuantitas pakan ternak yang diberikan kepada hewan ternaknya.

Pakan ternak asal Jawa Timur (Jatim) tidak saja diminati oleh peternak di Jatim dan Indonesia.

Namun juga diminati oleh Timor Leste. Selama bulan September 2019, Karantina Pertanian Surabaya telah 3 (tiga) kali melakukan pelepasan pakan ternak dan produk peternakan (karkas ayam) ke negara tersebut.

Kegiatan eksportasi ini tidak lepas dari hasil kunjungan delegasi The Republic of Democratic of Timor Leste (RDTL).

Itu untuk melakukan Import Risk Analysis (IRA) ke beberapa perusahaan peternakan di Indonesia termasuk Jawa Timur.

Kunjungan dimulai sejak awal Januari 2018 dan yang terbaru pada 2 September 2019 ke PT. Sinar Indochem di Sidoarjo.

Berdasarkan hasil analisis impor, selain produk perunggasan, Indonesia juga memenuhi syarat untuk mengirim produk dairy (persusuan).

Juga pakan ternak, aquaculture yang berkualitas dan memenuhi standar internasional ke Timor Leste.

“Peluang tersebut berhasil ditangkap oleh pelaku usaha peternakan Jatim, menurut data dari Karantina Pertanian Surabaya menunjukkan , eksportasi pakan ternak pada September 2019 mengalami peningkatan 300 persen, ” ungkap Musyaffak Fauzi Kepala Karantina Pertanian Surabaya.