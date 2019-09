Ini Kendala PSM Makassar Jelang Play-Off AFC Cup Zona Asean

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - CEO PT Persaudaraan Sepakbola Makassar (PSM), Munafri Arifuddin mengaku menuai beberapa kendala sebelum berlaga di babak play-off Zona Asean, AFC Cup 2020.

"Regulasi dan sistem untuk play-off kami belum dapat dari AFC. Namun bila sistem pertandingan nanti home and away, tentunya kita terkendala infrastruktur, saat home nanti" kata Appi sapaan Munafri, CEO PSM Makassar via telepon, Minggu (29/9/2019).

Terkait infrastruktur lebih kepada stadion yang akan digunakan, Appi mengaku sudah mendaftarkan stadion Pakansari Bogor untuk AFC Cup 2020 nanti.

"Yah melihat kondisi terakhir, bila kita masukkan aturan AFC terkait syarat sebuah stadion lolos verifikasi, stadion Mattoanging kan masih banyak yang perlu dibenahi," katanya.

"Dan melihat selang waktu yang mepet untuk perbaikan, membuat play-off yang rencana bergulir Desember nanti besar kemingkinan kita gelar di Stadion Pakansari," ujar Appi.

Selain masalah stadion, Appi juga menyoal soal bursa transfer nanti.

"Entah Desember itu bursa transfer sudah dibuka atau tidak. Mengingat untuk berlaga di AFC Cup kita ingin membuat sebuah tim yang lebih solid," katanya.

"Solid dalam arti, lini mana yang kurang itu kita perkuat. Dan kita harap bisa membentuk tim yang solid sebelum play-off digelar," ujarnya.

