Desember, PSM Berlaga di Play-Off Zona Asean

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar harus mengikuti babak play-off Zona Asean, sebelum berlaga di AFC Cup 2020.

Pluim dan kawan-kawan rencananya akan berlaga pada Desember 2019.

AFC juga telah merilis jumlah tim yang berlaga di Play-Off.

Ada enam tim yang akan ikut yaitu, PSM Makassar sebagai juara Piala Indonesia 2018/2019, Yangon Unites atau Ayeyawady United sebagai Runner Up Myanmar League dari Myanmar.

Lalu Lalenok United atau Boavosta FC sebagai Juara Liga Futebol Amadora 2019 dari Timur Leste. Master 7 FC sebagai Runner Up Lao Premier League 2019 dari Laos.

Ada lagi Avay Rieng FC atau Visakha FC sebagai Juara Metfone C-League 2019 dari Kamboja. Dan tim MS ABDB FC sebagai juara DST Brunei Super League 2019 dari Brunai Darussalam.

PT Persaudaraan Sepakbola Makassar (PSM) Munafri Arifuddin, mengaku menuai beberapa kendala sebelum berlaga di babak play-off.

"Regulasi dan sistem untuk play-off kami belum dapat dari AFC. Namun bila sistem pertandingan nanti home and away, tentunya kita terkendala infrastruktur, saat home nanti" kata Appi via telepon, Minggu (29/9/2019).

Terkait infrastruktur lebih kepada stadion yang akan digunakan.

Appi mengaku sudah mendaftarkan Stadion Pakansari Bogor untuk AFC Cup 2020 nanti.