Suzuki Bawa New Carry Fluzh Concept di IMX 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Gairah modifikasi dalam industri otomotif membuat PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) antusias untuk berpartisipasi di ajang Indonesia Modification Expo (IMX) 2019.

Dalam pameran modifikasi otomotif terbesar di Indonesia ini, Suzuki menghadirkan New Carry Fluzh Concept dan All New Ertiga Suzuki Sport.

Bertempat di booth A2 Balai Kartini, Jakarta, Suzuki akan berbagi inovasi modifikasi otomotif teranyar kepada para pengunjung selama IMX 2019 berlangsung pada 28-29 September 2019.

4W Marketing Director PT SIS, Dony Saputra mengatakan, IMX 2019 merupakan ajang yang tepat bagi seluruh pegiat otomotif untuk mengetahui perkembangan industri modifikasi otomotif di Indonesia.

"Pada ajang ini, Suzuki selaku agen pemegang merek dapat bertukar informasi dan inovasi dengan pecinta modifikasi lainnya," ujar Dony dalam rilisnya, Sabtu (28/9/2019).

"Sehingga dapat mengembangkan komponen modifikasi seperti aksesoris sesuai dengan tren modifikasi yang diminati konsumen,” kata dia.

Sejalan dengan pertumbuhan industri modifikasi otomotif di Indonesia, Suzuki terus mengembangkan komponen modifikasi yang sesuai dengan minat konsumen, baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu komponen modifikasi Suzuki yang paling diminati konsumen adalah produk Suzuki Genuine Accessories (SGA).

Dimana pada periode Januari-Agustus 2019 jumlah permintaan SGA di Tanah Air meningkat.

Menjadi 126 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018.