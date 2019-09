Lomba Karya Seni Genio Digelar di Makassar, 10 Peserta Bersaing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) diler sepeda moror Honda di Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Ambon, menggelar Genio Custom Playground di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu (28/9/2019).

Salah satu rangkaian kegiatannya yakni, Genio Art Work Challenge.

Sebanyak 10 peserta terpilih dan akan merebutkan 1 tempat pada final challenge di Jakarta nantinya.

HUT ke 64 Satlantas Polres Maros Sabet 2 Juara, AKP Amalia Optimis Lakukan ini

Begini Tanggapan TP4D Kejari Luwu Timur Soal Proyek Pujasera Malili Diduga Dikorupsi

Benar Diganggu Pelakor? Laudya Cynthia Bella Terciduk Nangis Matanya Bengkak Nonton Film Perceraian

Seluruh pemenang dikumpulkan dan akan dipilih satu di antaranya.

Istimewanya design sang juara akan digunakan sebagai design motor Genio nantinya.

Kesepuluh peserta yakni garuda muda garapan @donygrohl, ogoh ogoh Bali @syahrul_design30, culture collaboration @firmanhatibu, garuda wisnu kencana @noven.doyo.

Ada juga fun & bersemangat @febihardiani, double bandits @surianitanwienal, reps @rephone, the eyes of cyberspace @bang_alle, environmentally friendly @papsiyan, dan explore dari @mreza_31.

Kepala Wilayah AMM, Thamsir Sutrisno mengatakan, Genio Custom Playground memiliki unsur anak muda.

Apalagi event ini fokus pada produk display Genio, yang merupakan skutik teranyar dengan desain casual dan fashionable sesuai tren generasi muda saat ini.

BCA Beri Beasiswa Rp 250 Juta Bagi Mahasiswa Berprestasi Unhas

Sepatu Berlogo Honda dan Ciri Khas Makassar Jadi Tontonan Milenial

Bawaslu Sulsel Santuni Pengawas Pemilu 2019 yang Kecelakaan Kerja

“Kami siapkan beragam aktifitas menarik dan kompetisi untuk menghibur para pengunjung acara Genio Custom Playground," katanya Sabtu (28/9/2019).

Sebut saja, Genio art work challenge, live & custom painting by Artisan, Genio activation & product exhibition hingga music performance.

"Tidak hanya itu, turut hadir brand ternama asli Indonesia seperti Elders Garage, Never Too Lavish, Adit & The Bandits dan Twilo Skate Corner," katanya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: