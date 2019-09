Sidang Umum PBB, Kepala Negara Kepulauan Satu Per Satu Temui Wapres JK

Wapres RI, Jusuf Kalla berbincang dengan Perdana Menteri Vincent and Grenadines, Ralph Gonsalves (kanan) dalam pertemuan bilateral di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (27/9/2019).

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, Amerika Serikat

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Lima kali berhadapan dengan pos pemeriksaan.

Hari ke-4 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) ke-74, Kamis (27/9/2019) hariini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) disibukkan lagi dengan pertemuan bilateral.

Pertemuan bilateral pertama dengan Perdana Menteri Vincent and Grenadines, Ralph Gonsalves, pada pukul 10.30 waktu setempat.

Saint Vincent and Grenadine negara kepulauan yang ditemukan pengelana Eropa Christopher Columbus pada 1498.

Beberapa waktu silam dia menjadi daerah yang diperebutkan Britania Raya yang masih lebih unggul, dan menguasai negeri ini hingga kemerdekaannya pada 1979.

Bertetangga dengan Saint Lucia di sebelah utara, dan Barbados di timur, wilayahnya hanya setengah luas Pulau Ambon.

Penduduk Saint Vincent and Granadine pada tahun 2017 hanya 109.897.

JK beberapa kali bercanda dengan Ralph di ujung ruang lobi lantai 3.

Baca: Wapres JK Pandu Dialog Kepala Negara, Prestasi Gemilang Kepala Negara Indonesia di Sidang Umum PBB

Ruang memanjang, berupa teras dan sudah disekat-sekat, itu memang disiapkan untuk pertemuan bilateral.