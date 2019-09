Lowongan Kerja - Bank BCA Cari Banyak Karyawan, Lulusan S1, Cek Syarat & Link Daftar Online 

TRIBUN-TIMUR.COM - Informasi Lowongan Kerja Terbaru.

Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di perbankan.

Saat ini, Bank BCA membuka Lowongan Kerja banyak posisi. Buruan daftar sebelum tutup.!!

Bank BCA sudah beroperasi sejak 1957 dan hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia.

Sudah ada 60 tahun Bank BCA tidak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan.

Dengan adanya beragam produk dan layanan yang tentunya sudah berkualitas dan tepat sasaran, Bacnk BCA dengan solusi finansial BCA akan mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis.

Berikut informasi Lowongan Kerja Bank BCA:

A. BCA IT Trainee

Perkembangan teknologi yang kian pesat merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh semua perusahaan di Indonesia, termasuk BCA. Menjawab tantangan ini, BCA terus mengedepankan inovasi agar dapat senantiasa menjadi bank yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Inovasi yang dilakukan BCA selama ini membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama bagian IT.

Untuk mempersiapkan tenaga profesional di bidang IT, BCA secara spesifik merancang sebuah program bagi lulusan Ilmu Komputer yang disebut sebagai BCA IT Trainee. Peserta BCA IT Trainee akan mengikuti pelatihan selama 6,5 bulan di BCA. Lulusan program ini akan diangkat langsung menjadi karyawan tetap dan ditempatkan di Divisi IT BCA. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan uang saku, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun dan tentunya pelatihan yang berkualitas dari BCA