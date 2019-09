Daftar Nama 69 Jenderal yang Baru Dimutasi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, AU, AD, dan AL 

TRIBUN-TIMUR.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan mutasi dan promosi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi serta pembinaan karier Perwira Tinggi.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tanggal 24 September 2019, ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 69 perwira tinggi TNI yang terdiri dari 21 pati TNI Angkatan Darat, 23 pati TNI Angkatan Laut, dan 25 pati TNI Angkatan Udara.

Satu di antara yang mendapat promosi kenaikan pangkat adalah Marsekal Muda (Marsda) TNI Dedy Permadi yang ditunjuk menjadi Komandan Sesko TNI (Dansesko TNI).

Dedy yang saat ini menjabat Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI akan menggantikan Marsdya TNI Trisno Hendradi yang memasuki masa pensiun.

Asisten Personel Panglima TNI Marsekal Muda TNI Dedy Permadi menerima kunjungan Delegasi The US Capstone General And Flag Officers Course, Admiral (RET) Hendry G. Chiles, Jr. beserta rombongan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, Panglima TNI juga menunjuk tiga perwira tinggi untuk memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan resmi dibentuk pada awal 2019 untuk memimpin operasi gabungan.

Ketiga pati tersebut adalah Laksda TNI Yudo Margono, Marsda TNI Fadjar Prasetyo, dan Mayjen TNI Ganip Warsito.

Berikut nama-nama perwira tinggi TNI yang dimutasi:

21 Pati TNI Angkatan Darat:

Brigjen TNI Richard H.T. Tampubolon, S.T. dari Kasdam VI/Mlw menjadi Kas Kogabwilhan I (orgas baru) Brigjen TNI Bramantyo Andi Susilo dari Staf Khusus Kasad menjadi Asrena Kaskogabwilhan I (orgas baru), Kolonel Inf Suhardi dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Asops Kaskogabwilhan I (orgas baru), Brigjen TNI Sudarto, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Aslog Kaskogabwilhan I (orgas baru), Kolonel Inf Rafael Granada Baay dari Danrem 074/Wrt (Surakarta) Kodam IV/Dip menjadi Aster Kaskogabwilhan I (orgas baru), Brigjen TNI Joko Warsito dari Wadan Pusterad menjadi Kaskogabwilhan II (orgas baru), Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A. dari Danrem 181/PVT (Sorong) Kodam XVIII/Ksr menjadi Wadan Pusterad, Brigjen TNI Yulius Selvanus dari Staf Khusus Kasad menjadi Danrem 181/PVT (Sorong) Kodam XVIII/Ksr, Kolonel Rio Firdianto, S.H. dari Sesmin Kasum TNI menjadi Asintel Kaskogabwilhan II (orgas baru), Kolonel Inf Bobby Rinal Makmun, S.I.P. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Asops Kaskogabwilhan II (orgas baru), Brigjen TNI Oerip Soekotjo dari Staf Khusus Kasad menjadi Aspers Kaskogabwilhan II (orgas baru), Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd. dari Staf Khusus Kasad menjadi Askomlek Kaskogabwilhan II (orgas baru). Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dari Asops Panglima TNI menjadi Pangkogabwilhan III (orgas baru), Mayjen TNI Tiopan Aritonang, S.I.P. dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Asops Panglima TNI, Brigjen TNI Hendrawan, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Asintel Kaskogabwilhan III (orgas baru), Kolonel Inf Suswatyo, S.I.P. dari Paban II/Orstra Sops TNI menjadi Asops Kaskogabwilhan III (orgas baru), Kolonel Inf Novy Helmy Prasetya, S.I.P. dari Danrem 061/SK (Bogor) Kodam III/Slw menjadi Aspers Kaskogabwilhan III (orgas baru), Brigjen TNI Hendra Yus dari Staf Khusus Kasad menjadi Aster Kaskogabwilhan III (orgas baru), Brigjen TNI Sofyan Yahya Botutihe, M.B.A. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ali Sanjaya dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ahmad Saepuddin, S.E., M.M., AIFO dari Dosen Tetap Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

23 Pati TNI Angkatan Laut:

Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. dari Irjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

Laksdya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M. dari Wakasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. dari Pangkoarmada II menjadi Wakasal,

Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. dari Pangkolinlamil menjadi Pangkoarmada II,

Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M. dari Kas Koarmada II menjadi Pangkolinlamil,

Laksma TNI Iwan Isnurwanto, M.A.P. M.Tr.(Han) dari Danguskamla Koarmada II menjadi Kas Koarmada II,

Laksma TNI Rachmad Jayadi dari Staf Khusus Kasal menjadi Danguskamla Koarmada II.

Laksda TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dari Pangkoarmada I menjadi Pangkogabwilhan I (orgas baru),

Laksda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M. dari Koorsahli Kasal menjadi Pangkoarmada I,

Laksda TNI Anwar Saadi, S.H. dari Staf Khusus Kasal menjadi Koorsahli Kasal,

Kolonel Laut (T) Bambang Wahyudi, S.H., M.H. dari Paban VI/Mintel Sintel TNI menjadi Asintel Kaskogabwilhan I (orgas baru),

Kolonel Laut (E) Teguh Prasetyo, S.T., M.Soc. Sc. dari Paban III/Litbang Asro Srenum TNI menjadi Askomlek Kaskogabwilhan I (orgas baru),

Kolonel Laut (P) Hersan, S.H., M.Si. dari Koorsmin Kasal menjadi Asrena Kaskogabwilhan II (orgas baru),

Kolonel Mar Much Sulchan, M.Tr.(Han) dari Dirjian Bangdik Seskoal menjadi Aster Kaskogabwilhan II (orgas baru),

Laksma TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han) dari Kas Koarmada III menjadi Kas Kogabwilhan III (orgas baru), Laksma TNI Maman Firmansyah dari Kas Kolinlamil menjadi Kas Koarmada III.

Laksma TNI Dwika Tjahja Setiawan, S.H. dari Pati Sahli Kasal Bid. Iptek menjadi Kas Kolinlamil,

Kolonel Laut (E) Jalasena Satriyawirya dari Pamen Sahli Bid. Tekum Sahli Kasal Bid. Iptek menjadi Asrena Kaskogabwilhan III (orgas baru),

Laksma TNI Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar, M.Tr.(Han) dari Staf Khusus Kasal menjadi Aslog Kaskogabwilhan III (orgas baru),

Laksda TNI Darwanto, M.A.P. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

Laksma TNI Albertus Bambang Pratiknyo, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

Brigjen TNI (Mar) Bambang Priambodo dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

Brigjen TNI (Mar) Tory Subiyantoro, S.Sos. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

