Sosoknya Viral, inilah Faisal Amir, Mahasiswa Al Azhar Kritis Setelah Demo di DPR RI
Sosoknya Viral, inilah Faisal Amir, Mahasiswa Al Azhar Kritis Setelah Demo di DPR RI
Sosoknya Viral, inilah Faisal Amir, Mahasiswa Al Azhar Kritis Setelah Demo di DPR RI
TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang mahasiswa Al Azhar, Faisal Amir kondisinya kini kritis.
Ia terluka saat aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI. Faisal Amir merupakan mahasiswa angkatan 2015.
Di Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir mengambil program studi ilmu hukum.
Diketahui, Faisal Amir merupakan kordinator lapangan saat aksi demo di DPR RI, Selasa (24/9/2010).
Kala itu, ia disebut tengah mengarahkan teman-temannya saat terjadi kericuhan.
Ia mengajak teman mahasiswa lain untuk menuju Hotel Sultan.
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Namun, suasana di sana semakin kacau.
Teman-temannya berlari ke arah Pancoran.
Di sisi lain, Faisal Amir justru berlari ke arah Grogol.
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